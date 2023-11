El vent impedeix acumular la neu esperada als pics del Principat

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra informa en les seves xarxes sobre quanta neu s'ha acumulat a diferents punts del Principat, de cara a saber com els diferents punts esquiables del país estaran preparats o no per a l'estrena de la temporada.

Expliquen que les fortes ventades que han acompanyat les precipitacions han propiciat que la neu no s'hagi acumulat a les parts més altes de les muntanyes. En dades concretes, al nord és on més s'ha acumulat, amb fins a 40 centímetres a la Solana, seguit de 15 al Bony de les Neres i 10 a Perafita.