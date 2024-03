Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el COEX ha compartit a través de les xarxes imatges on es mostren com els operaris treballen per reparar loses del túnel d'Arcalis. Les fortes ventades de la passada nit han fet que algunes quedessin malmeses.

👷🏻‍♂️Aquest migdia hem estat reparant les lones malmeses pel vent ahir a la nit al túnel d’Arcalís 💨#lafeinaquenoesveu pic.twitter.com/f2ahQpuIFx — COEX (@COEX_Andorra) 12 de marzo de 2024