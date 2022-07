Els Verds de la Catalunya Nord faran campanya en els mercats contra el turisme a Andorra

Andorra la VellaEls ecologistes dels Pirineus Orientals han decidit engegar una ‘croada’ contra el consumisme i el turisme de compres que els francesos fan a Andorra. Consideren que els viatges a Andorra per adquirir productes malmeten l’economia francesa i també el medi ambient pels milers de cotxes que cada cap de setmana van per la carretera amb l’objectiu de comprar al Principat. Els ecologistes comencen la campanya a la zona de Perpinyà i durant tot l’estiu repartiran pamflets contra Andorra a Canet, Argelès i Saint-Cyprien. L’entrega es farà en els mercats de cada poble el dia de la setmana que se celebrin.

El representant dels Verds de Perpinyà, David Berrué, ha assenyalat que en els mercats dels pobles francesos “parlarem amicalment amb els turistes i la gent que hi viu” per explicar com perjudica l’economia i al medi ambient els viatges a Andorra. També volen que els ciutadans pressionin als polítics perquè no tiri endavant el projecte de la carretera 116 que uneix els Pirineus Orientals amb Andorra per evitar que encara hi hagi més vehicles.

Berrué ha interpel·lat també als andorrans perquè posa en dubte que un país “visqui del duty free” i si realment volen que el seu petit país sigui un supermercat. “El nostre missatge no és per a ells, però volem transmetre la nostra solidaritat”.