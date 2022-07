La viabilitat de les pensions arribaria augmentant un 9% la cotització en un període de 10 anys

Andorra la VellaLes anàlisis que ha fet el grup d’experts francesos que analitzen la situació de la CASS indiquen que les mesures que ha proposat la CASS per a la sostenibilitat del sistema de pensions són insuficients. Sense fer res, el fons de reserva s’hauria de començar a utilitzar per pagar jubilacions a partir del 2025. Els prop de 1.600 milions que hi ha en el fons de reserves es gastarien en deu anys (2034) i no quedarien diners.

La CASS va proposar un increment d’un 4% en les cotitzacions a més de passar l’edat de jubilació a 67 anys o canviar el model de cotització per als menors de 45 anys. Aquesta última mesura és molt efectiva, però no té un impacte immediat i, per tant, no serveix per donar solució a la situació d’urgència. És una acció que tindrà fruits a llarg termini comptant que afecta un col·lectiu que, com a mínim, es jubilarà d’aquí a 20 anys.

La comissió parlamentària que tracta l’afer de la viabilitat del fons de pensions està treballant en una proposta conjunta que donaria un marge superior als deu anys. Entre 15 i 20. Es tracta d’introduir un segon pilar de cotització, que la CASS també preveia, però no com a un element extern (en un fons privat), sinó que els diners anirien directament al fons de la CASS. Aquesta cotització complementària seria d’un 5% que s’aplicaria de forma gradual per ser implementada completament en deu anys. Un punt important és que l’Estat assumiria una part d’aquesta aportació ‘extra’ que seria per a cada empleat en particular.

La proposta encara està en un estat embrionari i es vol que els grups del Consell l’acabin consensuant en tractar-se d’un problema d’Estat. No s’ha entrat encara en temes de com s’esglaonaria en el temps l’augment de cotització o quina part hauria d’assumir empresa, treballador i Estat. Aquests temes són els que s’han de tancar per arribar a un pacte.

En cas que prosperi el projecte, la cotització s’augmentaria un 9% amb un marge de deu anys per no castigar de sobte el teixit econòmic.