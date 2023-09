El vicepresident de la Comissió Europea insta a Andorra i San Marino a canviar la fiscalitat "si volen avançar cap a la UE"

Andorra la VellaEl vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, ha afirmat que els microestats com Andorra, Mònaco i San Marino no poden mantenir algunes de les seves polítiques fiscals si volen avançar cap a la UE. Tal com ha informat Eunews, Així ho va dir en una conferència a Barcelona sobre el tema “Transicions europees, reptes polítics”, va declarar Schinas.

Aquesta declaració arriba després que Mònaco abandonés la taula de negociació de l’Acord d’Associació a la vigília de la propera ronda de reunions. La decisió de Mònaco representa una disminució del pes negociador dels tres microestats respecte als seus homòlegs de la UE, i ara serà més difícil posar-se d’acord en qualsevol excepció.

En definitiva, la Comissió Europea ha reiterat la seva voluntat de concloure els negocis amb Andorra i San Marino per un Acord d’Associació a finals del 2023.