Una nova víctima per Covid eleva el nombre de defuncions a 71

Un home de 80 anys que feia dies que estava ingressat a planta de l’hospital per la Covid-19 ha mort aquest dilluns al matí. Amb ell són 71 les defuncions que ha causat el SARS-CoV-2 des de l’inici de la pandèmia al març. Aquest diumenge va traspassar un altre home, de 83 anys, que estava a Cures Intensives. Un degoteig de defuncions que no ha parat en els darrers deu dies, malgrat que a l’inici de la segona onada de la pandèmia el virus no causava afectacions tan greus a la salut.



No només el nombre de víctimes augmenta. També ho fa, conseqüentment, la pressió hospitalària. A través del seu compte de Twitter, el SAAS ha informat aquest diumenge que el nombre de pacients de coronavirus ingressats supera la quarantena. Un increment preocupant, tot i que les instal·lacions encara tenen marge i espai que seguir rebent pacients infectats.



La xifra de residents a la planta geriàtrica del Cedre per a contagiats de Covdi-19 continua amb 25 padrins, malgrat que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va avançar aquesta setmana que a alguns residents se'ls hi podria donar l'alta. Cal recordar que el Govern està pendent d’una anàlisi que determini amb més exactitud quins han estat els casos d’andorrans que han mort per causa directa del SARS-CoV-2, i no perquè, tot i estar infectats, es trobaven en la fase terminal de la seva vida i haurien traspassat igualment per altres causes.



És previst que aquest mateix dilluns, a les 17.30 hores, tingui lloc una roda de premsa amb les autoritats sanitàries per informar sobre les darreres afectacions que està tenint el coronavirus.