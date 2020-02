La vida continua al Punt de Trobada

Propietat, empleats i clients viuen de manera ben diferent el futur del Punt de Trobada. La direcció del centre comercial ha ordenat la reparació dels danys causats en alguns elements de l’edifici arran del despreniment de terres ocorregut l’agost passat al terreny de la Portalada. Si bé pocs dies després del sinistre es van arranjar i netejar els elements que posaven en perill la seguretat, un cop fets els peritatges oportuns i d’acord amb l’asseguradora s’ha procedit a la reparació d’ascensors i escales mecàniques. Alguns d’aquests ginys, a banda d’estar afectats pels efectes de l’esllavissada, havien quedat obsolets.

Mentrestant, bona part dels treballadors continua sense saber quin serà el seu futur laboral un cop es resolguin les causes judicials que resten obertes, bàsicament el recurs d’empara presentat per l’explotació del Punt davant del Tribunal Constitucional. Pyrénées, futur operador del negoci, ha reiterat la voluntat de comptar amb el gruix d’empleats, si bé l’allargament de la causa judicial està minant els ànims de molts dels treballadors i també de proveïdors.

Tot i l’enrenou judicial, mediàtic, laboral i sindical, l’activitat de cara als clients no cessa. Els treballs de reparació dels elements danyats, els anuncis a la premsa de cerca de personal per cobrir vacants i les ofertes comercials presenten un Punt de Trobada on aparentment no hi passa res però on les especulacions cada vegada pesen més.