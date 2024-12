(vídeo) Així provoca allaus el COEX per prevenció

Andorra la VellaEl COEX ha compartit un vídeo en les seves xarxes per mostrar com és la seva tasca de prevenció d'allaus. Fan tirs preventius per garantir la seguretat a les carreteres.

Les imatges són de la carretera d'accés a Arcalís, on han centrat els seus treballs.

Des del departament recomanen consultar l'estat de les carreteres prèviament a qualsevol desplaçament.