(VÍDEO)| Això és el que vol rectificar Andorra Endavant del projecte de llei d'habitatge

Andorra la VellaArran la presentació de la ministra Marsol sobre el projecte de llei d'habitatge hi ha hagut diverses reaccions des dels grups parlamentaris de l'oposició per matisar qüestions que són importants. Des d'Andorra Endavant s'ha volgut arribar a la ciutadania amb un vídeo publicat a les xarxes socials de la presidenta, Carine Montaner.

La consellera ha volgut tranquil·litzar a la ciutadania perquè creu que la implicació del Govern és major que la de la legislatura passada, amb un treball des de tots els grups per solucionar la gran problemàtica immobiliària que es viu al Principat.

"És veritat que la legislatura passada no hi havia aquesta escolta activa, de Govern, no hi havia aquesta mà estesa. Però és veritat que en aquesta legislatura això ha canviat" assegura Montaner.

Andorra Endavant dona suport a la mesura del Govern de les pròrrogues en els contractes de lloguer: "Això vol dir continuïtat (...) això és molt important per evitar una pujada exponencial del preu de lloguer" afegeix.

Marxar de l'habitatge perquè entri un familiar del propietari

De fet, Montaner afirma que des d'Andorra Endavant es faran les rectificacions pertinents, també vol denunciar abusos d'alguns propietaris. Això és degut al fet que molts argumenten que el pis està destinat per un familiar quan no és així.

Tot i estar d'acord en aquest punt Carine Montaner fa èmfasis en el fet que encara es pot treballar el text inicial del Govern i afegir canvis des de tots els grups. A més opina que s'ha de mantenir la calma en aquests moments. "La voluntat és anar tots a una, per tal de solucionar aquest problema tan greu, entenem aquesta angoixa generalitzada quan llegim els titulars dels diaris".

Finalment, la presidenta d'Andorra Endavant ha declarat que també tractaran altres temes com l'augment d'acord amb l'IPC, els anys de les pròrrogues i "a nivell a la baixa" perquè hi ha una situació delicada per a moltes famílies.