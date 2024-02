El vídeo en què Apapma s'oposa a la desforestació per construir l'heliport de la Caubella

Andorra la VellaL'associació ecologista APAPMA s'oposa a la construcció de l'heliport de la Caubella al costat de les pistes de Pal perquè suposarà una desforestació de 25.000 metres quadrats. El grup, segons ha explicat la presidenta en funcions Patrícia Bragança, no va presentar al·legacions al projecte per falta de diners ja que l'entitat té una activitat molt limitada. Bragança insta a la suspensió del projecte perquè "aquesta obra té un impacte en la fauna i en la flora. I en les funcions que tenen els boscos per regular la temperatura." Així ho ha declarat a ATV.

L'heliport de la Caubella ha estat una obra molt polèmica des de l'inici i cap operador va voler assumir el risc del projecte pels dubtes de la viabilitat d'un heliport a una altura tan gran. Només Heliand va presentar una oferta però on l'heliport no era la part important sinó que es demanava poder construir un complex hoteler amb cent bungalous. L'escàndol derivat d'aquesta petició va significar que no s'acceptés, però Govern va passar a pagar la major part del projecte. Dels deu milions que costarà, L'Estat aportarà set i mig. Si el projecte acaba en fallida podria arribar l'opció de, per compensar, acaba autoritzant el complex hoteler a la Caubella.