El vídeo de la captura d'una cabra salvatge per part dels Banders

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, els Banders han publicat un vídeo on mostren com han capturat una cabra ensalvatgida al Rec del Solà mitjançant sedació química per injecció a distància. Segons expliquen, per executar la tasca han hagut de comptar amb l’autorització del Departament d’Agricultura. Posteriorment, han entregat la cabra al seu propietari per tal que passés el control sanitari obligatori.

