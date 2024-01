(Vídeo) Els controls policials a la duana i els fluxos migratoris no es veuran afectats per l'acord d'associació

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha fet públic un vídeo per resoldre alguns dels dubtes sobre com afectarà a Andorra l'acord d'associació. En les imatges s'explica que amb l'acord d'associació no desapareixen ni les duanes, ni els controls policials a les fronteres i que Andorra continuarà sent sobirana respecte a la fiscalitat. L'acord d'associació no entra en el tema impostos o taxes que es podran mantenir com fins ara. Es podran establir, com fins ara, més baixes que en els països de la Unió Europea. L'acord recull unes condicions més favorables per Andorra en l'àmbit duaner que l'acord actualment en vigor perquè s'amplien els productes sotmesos a condicions especials.

Els controls policials quedaran com ara, ja que Andorra mantindrà la gestió de fluxos migratoris com fins ara perquè Brussel·les ha acceptat que el Principat encara sigui sobirà en aquesta matèria. Es deixa clar que l'acord d'associació no té res a veure amb el Tractat de Schengen que recull l'eliminació de fronteres entre els països que el formen. Com Andorra no hi entrarà, les dues fronteres es mantindran.