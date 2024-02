(Vídeo) Crítiques per la desforestació de la Caubella

Andorra la VellaDurant aquesta setmana ha començat a circular per les xarxes un vídeo que mostra el procés de desforestació de la Caubella, per a l'execució del projecte de l'heliport. Fa servir les imatges per recordar que Andorra es va adherir al tractat COP26, a la Declaració sobre boscos i l'ús del sòl. Un projecte, el de l'heliport, que segons els més crítics no compliria amb aquestes directrius d'ús responsable del sòl.

Andorra s'ha adherit a la Declaració sobre boscos i l'ús del sòl que s'ha impulsat en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, COP26, segons va informar l'executiu en un comunicat. pic.twitter.com/gckCq3ETml — michel moline (@MichelMoline) 13 de febrero de 2024