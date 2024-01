Un vídeo que debat si les muntanyes d'Andorra són una presó per als youtubers s'apropa a les 300.000 visites

Andorra la VellaEl vídeo d’un youtuber explicant els problemes que li provoca estar entre muntanyes a Andorra s’ha fet viral i actualment ja es troba en 273.000 visites. El vídeo ha obert un debat de si hi ha streamers que se senten com en una presó després de les declaracions que inclou. “Sents com si les muntanyes no et deixessin veure més enllà” i aquesta és la sensació que s’explica en el vídeo. Aquesta situació empitjora quan els youtubers ‘troben a faltar’ el seu lloc d’origen. I en aquests moments és quan senten com si el Principat fos una presó per a ells. "És un trauma extrany, com si Andorra fos una presó".

Está gente prefiere joderse la salud mental y sentirse en una cárcel en Andorra por ahorrarse 4 duros 😭😭😭😭😭 Español de charca state of mind. pic.twitter.com/tLcNvmvMd0 — Clonazepam (@Clonazepamers) 26 de enero de 2024