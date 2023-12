El vídeo dels Mossos que explica com prevenir 'la sembra', mètode per robar cotxes

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han compartit en les seves xarxes un vídeo per mostrar com actuen molts lladres de cotxes amb la coneguda tècnica de 'la sembra'. Es tracta de buscar una persona, habitualment als aparcaments de centres comercials o supermercats, que vagi carregada de compra i tot just obri el cotxe per deixar-la. És en aquest moment quan, segons narra l'agent a càrrec de la presentació, et faran veure que t'ha caigut alguna cosa al terra. Tot just arriba un còmplice que obre la porta de l'acompanyant, per agafar la bossa de mà o qualsevol objecte de valor.

Per finalitzar, recomanen tenir sempre sota control les teves pertinences i estar sempre alerta.