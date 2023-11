(Vídeo) Escaldes se suma al dia internacional per a l'eliminació de la violència masclista

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany se suma a les reivindicacions d'aquest 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència masclista. L'administració ha compartit en les seves xarxes un vídeo recordant que aquesta mena de violència no és només una agressió física o, en última instància, l'assassinat. També comença per acudits masclistes, menyspreu o el control de la parella. Diversos treballadors del comú han participat en la peça, tant dones com homes.

Finalment, reivindiquen la necessitat d'una societat igualitària i en pau i que digui no a tota mena de violència vers les dones.