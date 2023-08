(Vídeo) Ferrariman assegura que hi ha "pressions per tancar-lo a la presó" per dir-li "puto comunista" a un membre del PS

“Em volen ficar dins de la presó. Hi ha moltes pressions per tancar-me”. Així comença Ferrariman el vídeo on denuncia que hi ha un complot per silenciar-lo. Xavier Caballol explica que tot l’afer va començar quan gent coneguda i amb policies o polítics entre altres. Ferrariman reconeix que va contestar un d’ells, del membre de PS Joao de Melo, a qui va qualificar de “puto comunista”. També l va dir “portuguès”. Va ser denunciat per De Melo i va acabar en un acte de conciliació. Caballol es va disculpar tant a ell com als portuguesos. L’afer no va acabar i Ferrariman creu que van haver-hi pressions per part del poder perquè Fiscalia actués contra ell.

Caballol destaca que ara l’acusen d’un delicte major i li demanen pena de presó per injúries, discriminació i odi. Assegura que hi ha pressions per silenciar-lo. “Com es pot demanar una pena de presó per dir ‘puto comunista’ i perquè no entra Fiscalia quan m’insulten a mi cada dia?”, lamenta Caballol. Considera que “els molesta que algú que vagi amb un Ferrari cada dia vagi dient el que pensa” i “per què em voleu tancar i s’utilitzen els favors per intentar tancar-me?”. Assegura que l’ha aturat una patrulla de policia per insultar-lo, per provocar-lo amb la intenció de que es regirés i acabés tancat a la presó. Assegura que hi ha un cadena dins del complot. El polític de torn demana a Fiscalia que “em fiquin un ‘puro'”, el ministeri públic demana a la policia que vagin a per ell “perquè soc el criminal número u per fer vídeos, soc el més buscat per la Interpol”.