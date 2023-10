(Vídeo) Macron vol incloure l'avortament a la Constitució francesa

Andorra la VellaEl president francès i Copríncep d'Andorra Emmanuel Macron ha anunciat que presentarà un projecte de llei perquè el dret a l'avortament estigui inclós en la Constitució francesa. Aquesta decisió posa encara més pressió a Andorra per la condició de Cap d'Estat de Macron i els constants atacs pel fet que no utilitzi el poder d'aquesta figura per aconseguir la despenalització al Principat. En aquesta línia, parlamentaris francesos han fer diferents mencions a Macron respecte que Andorra és l'únic país europeu (fora del Vaticà) que prohibeix la interrupció de l'embaràs de forma absoluta.

Gravons dans notre Constitution la liberté des femmes à recourir à l’IVG. pic.twitter.com/EiFZSNgVbw — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de marzo de 2023