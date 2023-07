(vídeo) La majestuositat de la Coma d'Arcalís a Ordino Arcalís

Andorra la VellaUn vídeo que ha esdevingut viral està captivant l'atenció de milers de persones amb les impressionants vistes de la Coma d'Arcalís, situada a Ordino Arcalís, a Andorra. Aquesta àrea natural ofereix un espectacle majestuós de la natura en estat pur als Pirineus.

La Coma d'Arcalís és coneguda per la seva bellesa excepcional i paisatges impressionants. Amb les seves cimes imponents i valls verdes, és un destí preferit per als amants de la natura i els aficionats a l'excursionisme. Les seves muntanyes majestuoses, cobertes de neu durant els mesos d'hivern, ofereixen també un lloc perfecte per als amants de l'esquí i altres esports d'hivern.