El vídeo on un musulmà espanyol insta fuetejar gais i lesbianes

BarcelonaLes xarxes socials han esclatat després que s'hagi fet viral el vídeo d'un jove musulmà espanyol on demana que es detingui i es fuetegi públicament gais i lesbianes. El discurs d'odi del jove el porta a considerar els homosexuals com una plaga, a demanar que s'instal·li el Califat per acabar "amb aquesta plaga" i a instar que se'ls tiri per una muntanya. El vídeo ha estat reproduït en diferents formats i el que segueix és un amb traducció al català.

Per favor, feu-li arribar a la Najat a vore que en pensa … no sé si ens l’acabarem tanta llibertat pic.twitter.com/NF2GiK76TH — Eduard Díaz (@edp) 14 de agosto de 2022