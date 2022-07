El vídeo de la nova campanya de Mobilitat contra l'excés de velocitat

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat del Govern ha publicat un impactant vídeo a les xarxes de la seva campanya contra l'excés de velocitat.

El departament utilitza una gravació de Google Maps, de com es planifica un viatge. Un com l'usuari comença, es veu a la interfície del programa com comença a saltar-se els límits de velocitat per, finalment, tenir un accident.