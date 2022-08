La MassanaLa tempesta i la pedregada d’ahir a la Massana va deixar imatges impactants com el vídeo on es veu un conductor que circula en direcció a Arinsal. Les condicions per conduir van ser molt complicades i la pedra va caure amb tanta intensitat que en alguns trams semblava que la carretera estava nevada.

La Massana dirección Arinsal/Pal (Andorra) 27-08-2022 📷Marco Pereira pic.twitter.com/V8Iq5vwNQb — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 27 de agosto de 2022