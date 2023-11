(Vídeo) La policia recorda la importància de denunciar en casos de violència de gènere

Andorra la VellaLa policia ha compartit en les seves xarxes socials un vídeo pel dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, cada 25 de novembre. Insten les víctimes que pateixen aquesta xacra a denunciar i recorden que hi ha sistemes per fer-ho sense deixar constància de la trucada i que poden ser ateses qualsevol dia a qualsevol hora.

Denunciar el seu maltractador resulta complicat o gairebé impossible per a moltes víctimes de la violència masclista, motiu pel qual les institucions posen el focus en garantir que les dones tinguin espais o vies segures per a poder denunciar situacions de maltractament.