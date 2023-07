El vídeo de la policia que recorda les normes per circular amb patinet elèctric

Els vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, són ja habituals en la xarxa viària andorrana. Amb l'arribada del bon temps, més persones poden optar per aquest sistema de desplaçament.

És per això que la policia vol recordar com han de circular els conductors d'aquest tipus de vehicles per garantir una bona convivència amb la resta d'usuaris de la via a través d'un vídeo on expliquen les principals normes bàsiques per a fer-los servir.

1) S'ha de circular pel marge dret de la calçada i, si n'hi ha, pel carril bici.

2) Per les voreres, places i qualsevol espai reservat per a vianants, com les avingudes Meritxell o Carlemany, els patinets no estan permesos. Tampoc les bicicletes.

3) El casc és obligatori en vies interurbanes i és molt recomanable en vies urbanes. S'ha de dur ben cordat i ha d’estar homologat. Pot salvar vides.

4) S'ha de tenir assegurança, dur elements reflectors i no portar passatgers.

5) I res d’alcohol o drogues.