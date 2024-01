Andorra la VellaEl cos de policia ha fet públic un vídeo que mostra l'entrenament dels joves que aspiren a ser policia. Es tracta del curs de formació obligatori per acabar jurant com a nous agents. Les imatges corresponen a l'entrenament a la neu. En l'entrenament hi ha fases nocturnes.

Són alumnes agents i s’esforcen al màxim per fer realitat el seu somni: ser policies.



Treballen dia rere dia amb constància i dedicació.



L’activitat física, el coneixement del territori, la disciplina i la cohesió tenen un paper clau durant el curs.#PoliciaAndorra#Uneixthi pic.twitter.com/6tlMklWxIu — Policia Andorra (@andorra_policia) 30 de enero de 2024