(Vídeo) Preocupació per la canonada d'una obra que podria estar rajant aigua les 24 hores del dia

Una usuària de les xarxes socials ha fet públic un vídeo on es pot veure com la canonada d’una edificació està rajant aigua. La dona expressa la seva preocupació perquè amb la situació de risc de sequera no seria normal en cas que aquesta aigua s’estigui malbaratant. Tot queda en un dubte perquè en alguns dels comentaris s’indica que en obres que estan prop del riu és normal que s’estigui bombejant aigua tota l’estona perquè no s’inundin. En tot cas, la situació ha quedat en un dubte que la dona ha fet públic perquè “no estan els temps per a bromes”.