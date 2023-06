El vídeo viral que 'explica' perquè existeix Andorra

Andorra la VellaUn vídeo penjat a YouTube amb una explicació, suposadament històrica, sobre per què existeix Andorra s'ha convertit en viral amb 123.000 visites en només dos dies. El mateix vídeo deixa clar des del principi que Andorra s'ha convertit en tema d'interès arreu del món, i per això la voluntat de fer saber la història i el desenvolupament de país en un vídeo de nou minuts. L'explicació barreja fets històrics amb interpretacions molt personals que són més una opinió que no un recull de dades objectives. L'èxit del vídeo és, però, indiscutible i demostra l'escàs coneixement del Principat a Espanya, ja que els ciutadans del país veí del sud és el públic objectiu.