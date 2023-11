Els vídeos de l'inici de la protesta per l'habitatge davant el Consell General

Andorra la VellaTal com estava previst, ja s'ha iniciat la manifestació enfront del Consell General que estava convocada per a les 19 h amb motiu del debat d'Estat de l'habitatge. De moment, hi ha al voltant de 400 persones. La manifestació va convocar-se per l'associació DenunciAND, la mateixa que va organitzar la multitudinària mobilització del passat 1 de novembre. Continua arribant gent i se senten tant crits que demanen "habitatge digne" i que se'n vagin els especuladors d'Andorra com xiulets en senyal de protesta. Davant del Consell General hi ha un cordó policial.