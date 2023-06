Els vídeos que mostren els carrers inundats a Sant Julià

Andorra la VellaEls bombers han hagut d'activar tres dotacions a Sant Julià de Lòria aquesta tarda per mitigar la forta quantitat d'aigua que ha caigut en pocs minuts i ha provocat el ressorgiment d'aigua per les canonades. L'aigua també ha afectat la xarxa viària laurediana i els carrers centrals s'han convertit en una piscina. Han arribat a caure desenes de litres d'aigua per metre quadrat ia la xarxa de clavegueram ha estat incapaç d'absorbir-ho tot. Per les xarxes s'han fet públics diferents vídeos on es veu la intensitat de les inundacions.

Doncs au, una mica de pluja sempre va bé ☔⛈

📹 Aura

Oju PERAFITA 57mm pic.twitter.com/VfpceYLL9t — AnnTramun (@AnnTramun) 27 de junio de 2023