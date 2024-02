Els vídeos de les nevades a Ordino Arcalís i al Pas de la Casa

Andorra la VellaTal com apuntaven els pronòstics del Servei Meteorològic Nacional, les precipitacions han arribat en forma de nevades. Aquest matí la cota de neu s’ha situat al voltant dels 2.000 metres i, a mesura que ha anat arribant la tarda, ha baixat progressivament fins als 1.800. El compte de X de Météo Pyrénées ha publicat un vídeo filmat per un usuari on es mostra la intensa nevada que està tenint lloc al Pas de la Casa. Tanmateix, també s'han publicat imatges de la neu que ha caigut a les pistes d'Ordino Arcalís.

Pas de la Casa ❄️ 📷 @don__eddy pic.twitter.com/gRKqea8v08 — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 16 de febrero de 2024