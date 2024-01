Les vies cap a Andorra poden quedar afectades el 5 de febrer per protestes d'agricultors catalans

Andorra la VellaDiferents organitzacions agràries de Catalunya preveuen convocar talls a les principals carreteres catalanes de cara al dia 5 de febrer. No s'ha especificat encara si aquests talls poden arribar a afectar les carreteres d'accés a Andorra, tot i que és possible perquè la intenció és tallar autopistes i autovies i en aquest cas segurament hi haurà afectació a les que connecten amb el Principat.

D'aquesta manera, el sector se sumaria a altres mobilitzacions europees com les de França, Alemanya, Romania o Polònia. Segons han informat l'ACN fonts del sector, els agricultors pretenen parar el país amb talls a autopistes, autovies i accessos a les capitals de demarcació i aquí la Seu d'Urgell podria ser una de les viles afectades. Volen que la gent visualitzi un problema no només europeu, sinó també nacional amb relació a uns preus justos, l'odissea de productes importats de tercers països o una normativa burocràtica extensa, entre altres. Es preveu organitzar les protestes en una assemblea prevista aquest dimarts a Fondarella, al Pla d'Urgell.

El sector també ha lamentat una "desídia" per part de l'Estat i el Govern i considera una "desmesura" el fet de "no voler negociar" els salaris dels treballadors de la pròxima campanya o una pujada d'impostos "que haurien d'estar bonificats". Per tot plegat, els pagesos legitimen les mobilitzacions a unes decisions "estratègiques" i "negatives" per part de les administracions.