Vila: "Ara hi ha més raons que al 2019 de mantenir la congelació dels lloguers"

Andorra la Vella"Ara hi ha més raons que el 2019 de mantenir el control" sobre els lloguers, ja que cada vegada "la situació s'agreuja més". Amb aquesta contundència s'ha referit el raonador del ciutadà, Marc Vila, a la possible descongelació de lloguers previst pel Govern de cara a l'any que ve. Davant la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, Vila ha estat especialment insistent en què cal treballar de manera decidida per resoldre la problemàtica de l'habitatge, ja que la situació, ha remarcat, és ara pitjor que el 2019 i cal que "es prengui consciència que no està ni molt menys resolt, s'han fet coses i s'han fet bé, però no n'hi ha prou". Vila ha detallat que les queixes rebudes a la institució relacionades amb l'habitatge ja són un de cada dos expedients i si bé durant el 2002 en van suposar 123, fins al setembre d'aquest any ja sumen 147. Majoritàriament, aquestes reclamacions tenen a veure amb les rescissions de lloguer.