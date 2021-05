Vilarrubla reivindica la feina per mantenir obertes les classes

Andorra la VellaLa ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat aquest dilluns en la conferència mundial sobre l’educació per al desenvolupament sostenible, organitzada per la Unesco i el ministeri d’Educació i Recerca d’Alemanya, i que se celebra aquesta setmana a Berlín i de manera telemàtica. La ministra ha exposat l'impacte de la pandèmia a les aules i com s'ha treballat aquest curs per mantenir les escoles obertes.

La trobada, de tres dies, dona continuïtat a la dinàmica ja iniciada durant la 40a conferència general de la Unesco –celebrada a París el novembre del 2019 i on van participar el cap de Govern, Xavier Espot, i també la ministra Vilarrubla–, en què ja es va posar de relleu la importància d’educar als alumnes en drets humans i ciutadania democràtica a través de projectes que generin consciència crítica.

La reunió, que s’ha iniciat aquest dilluns i s’allargarà tres dies, comptarà amb la presència d’uns 2.500 participants a taules rodones, sessions plenàries i tallers. Concretament, la ministra Vilarrubla ha participat en la taula rodona ministerial d’aquest dilluns, on ha remarcat el gran impacte que ha suposat per a l’educació a nivell mundial la pandèmia de SARS-CoV-2, que va obligar a suspendre les classes presencials, informen des del Govern. En aquest sentit, la ministra ha destacat que, en el cas d’Andorra, “la gran prioritat va ser mantenir les escoles obertes aquest curs” i que, per aquest motiu, “s’han fet campanyes de tests a alumnes i personal educatiu de manera massiva, primer, i periòdics, després”.

Així, la titular d’Educació i Ensenyament Superior també ha reiterat l’esforç que es fa des del Principat per promoure campanyes educatives que invitin a preservar el medi ambient –especialment després que el Consell General aprovés la declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica–, com ara la iniciativa Escoles Verdes: “El 80% del total de les escoles del país ja en formen part, i aviat se n’adheriran de noves”.

Finalment, durant la seva intervenció Vilarrubla també ha fet referència al compromís de l’executiu per complir l’agenda 2030: “Els desafiaments mediambientals estan estretament lligats amb la nostra societat; està clar que cal començar per l’educació dels més joves i que aquest objectiu es persegueixi durant la resta de la vida”.