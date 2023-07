Una vintena de treballadors a Correos Andorra per a les eleccions generals espanyoles del 23 de juliol

Andorra la VellaCorreos ha formalitzat la contractació de 21 nous treballadors a Andorra com a reforç per a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol, concretament per al correcte desenvolupament de les activitats relacionades amb el vot de correu. Així doncs, informen l'organisme va iniciar els processos de contractació arreu d'Espanya el 30 de maig, quan es va dur a terme la convocatòria electoral, i que continuarà contractant els efectius que siguin necessaris per garantir el vot per correu als comicis del país veí del sud.

El motiu de l'increment del personal es deu a l'augment del nombre de sol·licituds de vot per correu rebudes i la coincidència de les eleccions amb les vacances d'estiu, per la qual cosa les contractacions també cobreixen al 100% les vacances de la plantilla durant el mes de juliol. En aquest sentit, destaquen que més del 30% de les persones assalariades que preveien dur a terme les vacances al llarg d'aquest mes, han demanat de manera voluntària retardar-les per poder estar disponibles durant la campanya, un fet que, asseveren, indica l'alt nivell de compromís de la plantilla de Correos amb el servei públic.

Les contractacions s'han destinat a reforçar tots els serveis de Correos, l'atenció al client a les oficines, la xarxa de distribució i repartiment d'enviaments, transports i centres logístics, inclòs el situat a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, per a la gestió dels enviaments internacionals.

Des de Correos recorden que aquest dijous, 13 de juliol, finalitza el termini per sol·licitar el vot per correu i que els ciutadans que optin per aquesta via el poden demanar en línia a través de la pàgina web www.correos.es o a qualsevol oficina de Correos d'Espanya. Quant al funcionament, l'organisme entrega les sol·licituds rebudes a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, qui, des del passat 3 de juliol, estan enviant als sol·licitants la documentació necessària perquè puguin dur a terme el vot per correu.

El termini per dipositar la butlleta s'allarga fins al 20 de juliol i es pot fer a qualsevol oficina de Correos. D'aquesta manera, recomanen a tota la ciutadania que desitgi cotar per correu que faci les seves gestions al més aviat possible, aprofitant l'amplitud horària de les oficines postals, i que procurin no deixar-ho per a última hora per evitar esperes i acumulacions indesitjades.