Els casos de violència masclista creixen un 60% pel confinament

En la seva compareixença al Consell General sobre les accions realitzades pel ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut en relació a la Covid-19, el ministre Víctor Filloy ha lamentat aquest dimarts que l’emergència sanitària i l’obligat aïllament domiciliari ha fet créixer en un 60% el nombre de casos de violència masclista. En concret, des del gener de 2020, 93 persones han denunciat haver estat víctimes d’una agressió per part de la seva parella. Durant el mateix període de l’any passat se’n van registrar 58. Pel que fa al seguiment de casos actius, Filloy també ha confirmat el seu augment en un 30%. Si bé del gener al maig de 2019 es van atendre de manera continuada 151 casos, en el mateix període d’aquest any han estat 197. “ L’aïllament domiciliari ha provocat situacions d’alta tensió fruit de la pèrdua de feina o de l’estrès generat per viure en un espai tancat tant de temps, i que han acabat en agressions”, ha avaluat el ministre. Alguna d’aquestes situacions ha provocat que una de les víctimes hagués de ser traslladada temporalment en un dels habitatges de protecció dels que disposa Afers Socials.

Des del ministeri s’ha avançat que s’està treballant per acabar un protocol conjunt amb els comuns, que segons Filloy, “són aquelles institucions més pròximes a les persones” per poder identificar possibles casos de violència masclista que encara no s’hagin produït. En aquest sentit, el ministre ha comentat que “sovint des dels comuns es detecten sensacions i comentaris que poden ajudar a detectar aquest tipus de situacions”. Les actuacions que s’han dut a terme entre el ministeri d’Afers Socials i el d’Interior quan s’ha produït un cas, han seguit el mateix protocol que abans de l’esclat de la pandèmia. “Primer el treballador social determina si la necessitat que s’està generant en aquell moment és de contenció, mediació o d’atenció policial. En el cas que sigui una situació de risc, s’avisen els agents que, amb els seus protocols d’actuació, efectuen la intervenció”, ha explicat el ministre.

Filloy també ha volgut destacar l’efectivitat de l’atenció d’aquests casos a través d’un compte de whatsapp ( 606 181) que va ser creat per facilitar el contacte entre la víctima i el treballador social durant els mesos de confinament. Des que va començar el confinament, vuit dones han demanat ajuda a través d'aquesta via. “Estar constantment amb l’agressor feia molt difícil que poguessin fer una trucada telefònica i no tothom té accés al correu electrònic, així que vam creure que habilitar un telèfon de whatsapp podria facilitar l’actuació dels Serveis Socials, i s’ha convertit en una eina imprescindicle”, ha puntualitzat Filloy.

Atenció a la gent gran

Durant la seva intervenció, el ministre també ha fet referència a l'atenció de la gent gran durant l'emergència sanitària. Filloy ha explicat que el Servei d'Atenció a Domicili ( SAD) ha atès 185 usuaris, 7 dels quals amb Covid-19. "S'han reduit al màxim les activitats que comportessin un risc per als padrins o que no es poguessin fer com els passejos, i s'ha donat prioritat a les persones que necessitaven una major atenció", ha afirmat.

Sobre la pròxima reobertua dels centres sociosanitaris perquè els familiars puguin visitar els padrins, el ministre ha advertit que encara no hi ha una data concreta perquè es vol ser "molt prudents" sobre les condicions que han d'haver a les instal·lacions per garantir la seguretat dels residents. Aquest dimarts el ministeri d'Afers Socials i el de Salut s'han reunit per abordar la qüestió i ho seguiran fent durant la setmana vinent. "Una vegada estiguem preparats, les visites tornaran, però és d’aquells llocs on realment crec que no s’ha d’anar amb presses", ha admès.

Per evitar que en un futur es repeteixin situacions de contagi massiu com els que s'han viscut als centres sociosanitaris, el ministre ha assegurat que és partidari d'incrementar els pisos tutelats per a la gent gran i treballarà per fer-ho possible. "Crec molt en aquesta opció per a persones amb menys dependència, perquè puguin mantenir el contacte amb la comunitat però amb una atenció social i sanitària adequada", ha dit. "Estem començant a fer un dibuix sobre aquesta possibilitat i si cal fer les modificacions legislatives pertinents", ha afegit el ministre.

La feina dels voluntaris

Pel que fa a la feina dels voluntaris, hi ha hagut 1.346 persones que han ajudat en les diferents accions que s'han dut a terme durant la crisi sanitària. D'aquests, 1.208 han participat als 'stop labs', 43 ho han fet a l'hotel Fènix, 83 a l'hotel Cèntric i 9 eren trasfronterers.

El ministre ha anunciat que des del Govern s'està treballant en un reconeixement públic per als voluntaris de cara al pròxim desembre, amb motiu del Dia internacional del voluntariat. També s'està plantejant que els estudiants voluntaris vinculats al món sanitari tinguin en un futur preferència per optar a una plaça de feina al país o se'ls convalidin crèdits universitaris.

Per últim, i fruit de l'experiència que ha aportat l'emergència sanitària, Filloy ha afirmat que des del ministeri "s’haurà d’analitzar si s'han de modificar les polítiques socials que actualment tenim, pels canvis que hagi pogut portar la pandèmia", ha conclòs.