El viral més emotiu d’Special Olympics Andorra

L'equip d'Special Olympics Andorra no ha frenat la seva activitat malgrat la situació actual de confinament. És per aquest motiu que s'ha fet viral un vídeo on els esportistes realitzen tota mena d'activitats físiques dins de les llars demostrant que es poden convertir en tot allò que vulguin, des d'entrenadors de muntanya, passant per ballarins, artistes, esportistes d'elit i, fins i tot, pianistes i corredors professionals. No hi falten tampoc els ja habituals aplaudiments des dels balcons al sistema sanitari i el missatge més reiterat aquests dies: "queda't a casa".