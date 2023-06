Es fa viral el vídeo d'un home que explica com no poder fer front al lloguer està fent que molts andorrans marxin

Andorra la VellaProp de 17.000 visites en tres dies. Aquest és el balanç del vídeo que s'ha fet públic a través de les xarxes socials on un home explica quina és la situació que està portant a "nacionals andorrans" a "haver d'anar a viure a Arfa, la Seu o el Pla de Sant Tirs". Es qualifica la situació com a "un desastre" perquè tant andorrans com residents de llarga durada han de deixar el Principat davant la impossibilitat de fer front als preus dels lloguers. En el vídeo es culpa tant als propietaris que s'estan aprofitant de la manca d'habitatge per posar uns preus desorbitats com al Govern per no prendre mesures per solucionar la situació. S'explica que, tot i tenir el dret de fer-ho, el fet que els extracomunitaris que ha vingut a Andorra estiguin disposats a viure molts en un apartament fa que aquests pisos es puguin llogar a 1.500 euros quan si visqués una sola família no podria fer-hi front. També recorda que la impossibilitat d'accedir a un pis pot ser un problema que li passi a qualsevol persona de classe treballadora a Andorra.