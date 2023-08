Es fa viral el vídeo d'una turista per reclamar una guia turística en català a Andorra

Andorra la VellaUn vídeo viral publicat a les xarxes socials per la usuària Simvalenciana ha desencadenat polèmica en revelar un aparent conflicte d'idioma durant una visita guiada a Andorra. En el vídeo, la usuària explica que en arribar al lloc de la visita, el guia els va informar que la xerrada es faria en castellà "per entendre'ns tots". Això ha generat una reclamació per part de la visitant, qui assegura haver trucat amb anticipació per confirmar que la visita es realitzaria en català, segons les seves preferències.

La usuària Simvalenciana, qui havia planejat visitar un lloc emblemàtic d'Andorra, ha documentat la seva experiència en un vídeo que ràpidament s'ha fet viral a les xarxes socials. En el vídeo, la visitant exposa el seu malestar pel canvi d'idioma en la visita guiada. Ella afirma que, després d'haver trucat amb un mes d'antelació, li havien assegurat que la visita es faria en català.

En el moment de la visita, que va tenir lloc el 8 d'agost a les 16:00 hores, SimValenciana i els altres participants es van trobar amb la sorpresa que la xerrada es faria en castellà. En el seu vídeo, Simvalenciana expressa la seva frustració en sentir que els seus drets lingüístics com a valencians han estat ignorats i que no se'ls ha proporcionat l'experiència que esperaven.