Es viralitza a Espanya el vídeo on diuen "fatxa" a un client per demanar que l'atenguin en català a Andorra

Andorra la VellaEl vídeo que va publicar Poble Andorrà ahir a la nit sobre un incident en la creperia de la Rotonda d'Andorra la Vella ha saltat la frontera i és objecte d'un tens debat a la xarxa. Les imatges s'han viralitzat a Twitter i han derivat en una 'guerra' entre els que ataquen i defensen al dependent i els que fan el mateix amb el client.

"Soc andorrà. He nascut a Andorra. Però no m'agrada parlar català. Si tu m'obligues, el parlaré". Aquesta és una part de la conversa entre el responsable de la Creperia de la Rotonda d'Andorra la Vella que ha aixecat una onada de crítiques. Sobretot perquè l'home de la botiga qualifica de "fatxa" el client perquè l'insta que parli en català. La conversa té lloc en la llengua oficial i quan li pregunta que hauria fet si no li respon en català, el client l'indica que hauria marxat. És quan llavors el titlla d'independentista. I de ser "especial" i no precisament en un bon sentit. Li arriba a demanar que com ho fa amb la immensa quantitat d'argentins que estan de cara al públic i quan li diu que els hi parla sempre en català no s'ho pot creure.