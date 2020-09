El virus deixa sense fira Andorra la Vella

"Penso que cal ser prudent, en aquest moment, l'important és lluitar contra aquest virus i no fer la fira es lluitar contra el virus i evitar la seva propagació". Amb aquest argument la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha anunciat que la 42a edició de la Fira d'Andorra la Vella, que estava prevista per a aquest mes d'octubre, no se celebrarà. Marsol ha manifestat que s'ha esperat "al màxim" ja que la voluntat de la corporació era la de celebrar-la però en veure quina és la situació sanitària, i un cop mantingudes converses amb el ministeri de Salut, finalment han decidit que l'edició d'aquest any quedi suspesa. D'aquesta manera, Marsol ha justificat que la cita és un punt de "retrobament" i de "relacions humanes" i que no tindria sentit, en un moment on s'està demanant als ciutadans que limitin les seves relacions socials, que es fes la fira. Tampoc veien clar el fet de reduir al màxim els estands i l'aforament, ja que creien que d'aquesta manera també es perdia l'essència de l'esdeveniment.

Els 400.000 euros que estaven previstos per a la cita es destinaran a altres qüestions i la cònsol major ja ha avançat que hi ha la possibilitat que es faci algun esdeveniment en què la població pugui participar. En aquest sentit, i tot i que no ho tenen encara tancat, ha assenyalat que els concerts del 'Ritmes' han funcionat molt bé, amb la qual cosa una de les possibilitats seria fer algun acte d'aquest tipus a l'aire lliure. Una altra possibilitat, però, seria la de fer una fira "més sonada" l'any que ve facilitant fins i tot una rebaixa dels preus als estands participants. També es pot arribar a plantejar, ha manifestat Marsol, que hi pugui haver un canvi de format.

La cònsol ha explicat que la decisió s'havia de prendre aquesta setmana, ja que és el termini per avisar l'empresa que munta l'envelat i que no hi hagués cap cost per al comú. Les empreses que ja havien confirmat la seva participació a l'esdeveniment rebran els diners que van pagar. Marsol ha lamentat que s'hagi hagut de prendre aquesta decisió i ha recordat que en aquesta cita s'havia de presentar el projecte inicial de l'aposta que la corporació vol fer per convertir la parròquia en un referent per al món de la bicicleta. De fet, es tractava d'una fira tematitzada sobre la bicicleta en què s'incidia en el missatge de parròquia sostenible.

Des de l'oposició han posat en relleu que ja a mitjans d'agost van proposar que aquesta cita se suspengués tot i que lamenten, tal com ha constatat el conseller del PS+I Sergi González, que ja hi hagi empreses que han tingut "despeses" associades a la participació. A més, aposten perquè els 400.000 euros que s'havien de destinar a la fira tinguin una finalitat social i hi pugui haver, per exemple, un servei d'atenció integral a les famílies en aquests moments de crisi sanitària i econòmica.