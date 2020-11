El virus torna a estar en expansió al Pirineu català

L'Alt Pirineu i Aran és ara mateix la regió sanitària catalana amb una velocitat de contagi del covid-19 més alta. Feia uns dies que les cinc comarques de l'Alt Pirineu així com l'Aran havien aconseguit, en conjunt, situar aquesta taxa de contagi (Rt) per sota d'1 i mantenir-la així de forma més o menys estable. Recordem que si aquesta taxa es manté per sota d'1 vol dir que el virus retrocedeix, mentre que si està per sobre, avança, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

Cal destacar també que els experts assenyalen que en zones amb baixa densitat de població, com l'Alt Pirineu i l'Aran, pocs casos fan pujar molt aquests indicadors i que no representa el mateix risc una velocitat de contagi per sobre d'1 en una zona densament poblada, on hi ha molt més contacte entre la població, que en una zona amb molt baixa densitat de població on les aglomeracions són molt menys freqüents.

Sigui com sigui, l'Alt Pirineu i Aran és ara mateix l'única regió de Catalunya amb l'Rt per sobre d'1, juntament amb Ponent, on està a 1,01. Concretament, en el cas pirinenc si dissabte estava a 0,92 les dades ofertes aquest dilluns per Salut indiquen que ara està en 1,14. També puja, en global, el risc, que passa de 449 el dissabte a 548 aquest dilluns. Pel que fa als nous positius, des de dissabte se n'han notificat 38 més, de manera que des que va començar la pandèmia l'acumulat a la regió sanitària és de 2.070 casos.

Aquest increment de l'Rt es deu, en bona part, a la situació que viu l' Aran, que en pocs dies ha passat de tenir la velocitat de contagi per sota d'1 a disparar-se per sobre de 2. De fet, des de dissabte ha passat d'1,96 a 2,51, mentre que el risc s'ha enfilat de 583 a 750. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.

A l' Alt Urgell també hi ha pujat l'Rt les últimes hores i si dissabte encara estava per sota d'1 (0,86) aquest dilluns ja ha superat aquesta barrera i se situa en 1,23. El risc també ha pujat, passant de 543 a 710. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha ocupats 9 dels 22 llits habilitats per a malalts de covid-19.

L'Rt també segueix pujant a Cerdanya, que ja fa uns dies que va superar la barrera de l'1. Des de dissabte ha passat d'1,19 a 1,35, mentre que el risc ha pujat de 746 a 909. Segons l'Hospital de Cerdanya, ara mateix al centre hi ha cinc ingressats per covid-19.

La situació, en canvi, millora al Pallars Jussà, tot i que segueix en risc alt i amb l'Rt per sobre d'1. Pel que fa al risc, aquest ha baixat des de dissabte de 185 a 165, mentre que l'Rt ha passat d'1,07 a 1,05. Al Pallars Sobirà la situació segueix millorant i si bé el risc segueix sent molt alt, des de dissabte baixa de 688 a 661, mentre que l'Rt es consolida per sota d'1, baixant de 0,89 a 0,87. Segons Salut, hi ha 8 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

Finalment, l' Alta Ribagorça segueix sent l'única comarca del país que no es troba en situació de risc alt o molt alt. De fet està en situació de risc molt baix, després de passar de 25 a 12. L'Rt, mentrestant, es manté molt per sota d'1, si bé ha crescut lleugerament des de dissabte, passant de 0,29 a 0,43.