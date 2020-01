Un 260% més de visites a Urgències que una jornada normal, la nit de Cap d'Any

La nit de Cap d'Any ha estat de molta activitat al servei d' Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. D'aquesta manera, entre les dotze de la nit i les vuit del matí s'han registrat 34 visites de pacients, la qual cosa representa un 260% més que la mitjana de pacients per nit al llarg de l'any. A més a més, tal com informen des del centre hospitalari, hi ha hagut deu trasllats a Urgències amb un servei d' ambulància convencional, una xifra que també se situa per sobre de l'activitat que és habitual en una nit normal. Pel que fa al SUM amb suport vital avançat, ha fet un servei.

Des d'Urgències concreten que com a atencions destacades cal citar quatre intoxicacions alcohòliques i l'atenció a una persona que ha estat atropellada i el diagnòstic de la qual és lleu, ja que ha patit policontusions i serà donada d'alta en les properes hores. Es tracta d'una persona, un jove de 21 anys, que caminava per la zona de l'Estadi Comunal i que ha estat atropellat pels volts de les set del matí, tal com ha indicat la policia. Sembla que en aquell moment no hi havia llum a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella i el conductor no ha vist el vianant. El conductor ha donat negatiu al control d'alcoholèmia que els agents li han practicat.

Des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell havien comunicat el dia 31 que el servei d'Urgències no comptava amb una ampliació de professionals amb motiu de la nit de Cap d'Any, si bé des del principi de la temporada d'hivern els efectius sí que s'han incrementat. En aquest sentit, cal recordar que és precisament l'època hivernal en la qual es registra una major activitat a aquest servei.

La policia sí que havia incrementat la plantilla que treballava durant aquesta passada nit i tot i que s'han fet diverses intervencions només s'ha registrat la detenció d'una parella, aquesta matinada, per violència de gènere. Segons han informat des del Cos de la Policia, han estat detinguts tant l'home com la dona.