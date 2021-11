Vives afirma que la pandèmia ha fet més humil a la població

OrdinoEl copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha afirmat que la irrupció de la pandèmia del coronavirus ha fet a la població més humil, tot puntualitzant que l'arribada de la Covid "ens ha fet adonar que no ho controlem tot". Ho ha manifestat durant l'inici de la tradicional visita pastoral, que aquest any té lloc a la parròquia d'Ordino, en la qual ha incidit en el fet que avui dia, amb "els avenços tecnològics i científics a vegades ens pensem que arribem a tot i que ho tenim tot bastant de la nostra mà, però això no és ben bé així i la pandèmia ens ha fet veure-ho".

D'aquesta manera, Vives ha donat el tret de sortida aquest dilluns 1 de novembre a la visita pastoral amb una missa solemne de Tot Sants a l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià, a la qual també hi han assistit els cònsols ordinencs, Josep Àngel Mortés i Eva Choy. Tot seguit, s'ha traslladat al quart de la Cortinada, on s'ha celebrat la missa a l'església de Sant Martí i també ha visitat el cementiri per pregar pels seus difunts. La jornada d'aquest dilluns ha conclòs amb una processó des de Sant Corneli i Sant Cebrià amb el res del rosari i una pregària al cementiri d'Ordino i Sornàs. "L'any passat va tocar Encamp, però vam fer poca cosa a causa del coronavirus, per tant aquest exercici estic molt content de poder recuperar la visita amb actes presencials en la mesura que sigui possible i tenint en compte les restriccions sanitàries corresponents", ha dit.

El copríncep episcopal ha tornat a lloar la gestió del Govern i dels comuns davant la pandèmia del coronavirus i ha recordat que no es va deixar ningú de costat, "sempre ajudant a les persones més vulnerables", fent esment als treballadors temporals que es van quedar al país perquè no podien tornar al seu territori i les ajudes atorgades per Càritas i la Creu Roja, així com els serveis prestats per part dels treballadors essencials en aquell moment com "els bombers, metges, infermers, personal del transport públic i de la distribució d'aliments". A més, ha puntualitzat que la irrupció del virus ha fet palès que Andorra és un país dependent dels veïns. "Estem a Europa, però no estem adherits a la Unió Europea, per tant hem tingut sort que els nostres dos grans veïns, França i Espanya, ens han ajudat", ha assenyalat.

Sínode dels bisbes el 2023

Vives també ha parlat sobre el sínode dels bisbes que ha de tenir lloc en dos anys, el 2023. En aquest sentit, ha explicat que el papa de Roma, Francesc, ha convocat la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes l'octubre del 2023 i el treball previ a aquesta es durà a terme en dues fases. La primera, la qual ja s'ha iniciat i es desenvoluparà fins a l'agost de l'any vinent, és "l'etapa diocesana", la qual anirà a càrrec del mossèn d'Encamp, Antoni Elvira. "Aquest treball ha de servir per escoltar-nos, saber les inquietuds i pensaments de totes les persones, fins i tot aquells que es troben al marge i que hi estan en contra", ha manifestat.

La segona part és la continental, que tindrà lloc de l'agost del 2022 a l'octubre del 2023, i en la qual cada continent haurà de dur a terme un document amb un recull de totes les reaccions, "una síntesi" que es treballarà a la trobada on "veurem quines línies d'acció surten per a l'església".