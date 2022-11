Vol entrar droga a la presó als sostenidors i acaba facilitant un llistat de 'clients'

Andorra la VellaLa parella d’un pres de la Comella que estava complint pena per tràfic de droga va presentar-se al centre penitenciari per a un vis a vis. Va aprofitar la visita per intentar portar haixix per a la seva parella. La jove va introduir l’haixix amagat en els sostenidors. Concretament, una pedra bruta de 3,7 grams. El problema encara va anar a pitjor per a la jove perquè després que li trobessin l’estupefaent la policia va anar a casa seva i va fer una perquisició amb l’autorització de la jove. I en el domicili d’Andorra la Vella van trobar les anotacions manuscrites de la seva parella que estava a la presó on constaven les vendes de droga que anava fent. I on hi havia els noms dels compradors.

Per exemple; B. = 92g x 4 ; S. = 90 + 300 + 21 tripis a 7 = ; W. = 2 pollos + 100g de haixix ; D. = 100€.

La policia va constatar que eren un recull de les vendes de droga que havia fet a Andorra.