Detingut un no resident de 30 anys per amenaçar una parella amb un ganivet de cuina

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut dos homes per ús d'arma blanca. La primera detenció s'ha produït aquest diumenge a Escaldes-Engordany i es tracta d'un home no resident de 30 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral, la llibertat, el patrimoni i la seguretat col·lectiva. Els agents van ser requerits una hora i mitja abans per una baralla en un domicili particular ubicat a les Bordes d'Envalira. Segons el relat policial, els agents van atendre una parella (un home i una dona) que van manifestar haver estat agredits i amenaçats amb un ganivet de cuina per part d'una persona coneguda, el qual s'hauria endut els telèfons mòbils i la furgoneta de la parella. Un cop localitzat a Escaldes-Engordany mentre conduïa el vehicle esmentat, l'home va refusar fer la prova d'alcoholèmia.

La segona detenció per ús d'arma blanca va tenir lloc el dimarts de la setmana passada, també a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Segons el comunicat setmanal de balanç de detencions de la policia, el detingut va ser un home no resident de 34 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva –port il·legal d’arma blanca–, que es trobava en un establiment comercial on havia sostret un cartró de tabac i el servei de seguretat havia aconseguit controlar-lo. Durant la intervenció del cos d'ordre, els agents li van trobar en una butxaca del pantaló una navalla que, per les dimensions (9,5 cm de fulla), n'és prohibit el seu ús.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant aquesta darrera setmana (del 25 al 31 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (8).

Destaca també la detenció d'una parella per una baralla a la via pública, aquest cap de setmana a Andorra la Vella. Així, una dona i un home residents, tots dos de 26 anys, han estat detinguts per injúries i resistència greu a funcionaris de policia (la dona) i per maltractaments (l'home). La policia descriu els fets com una discussió de parella en la qual hi va intervenir una tercera persona que, en intentar separar-los, va rebre un cop de puny a la cara per part de l'home detingut, que li va causar una ferida sagnant a l'orella dreta. Durant la detenció, la dona es va encarar amb els agents amb un "tracte inapropiat i injuriós".

Per últim, la policia va detenir dimecres de la setmana passada a Andorra la Vella una dona i un home residents de 51 i 47 anys respectivament, per consum i possessió de cocaïna i, en el cas de la dona, els agents li van sumar el presumpte delicte d'injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l'exercici de les seves funcions. La detenció es va produir en un domicili particular per consum i possessió de 0,5 grams de cocaïna, mentre la dona es va encarar amb els agents del cos.