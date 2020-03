El volum de positius a la Covid-19 ja supera el mig centenar

La xifra de casos positius de coronavirus se situa ja en 53, la qual cosa representa un increment de catorze nous respecte de les xifres que havia donat el Govern aquest dimarts a la nit. Tal com ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa per actualitzar la informació sobre la crisi sanitària, entre aquesta cinquantena hi ha 18 sanitaris. Cinc d'aquests casos positius a la Covid-19 estan hospitalitzats i la resta estan al seu domicili. Benazet ha lamentat que per primera vegada entre aquests positius s'ha de comptar persones residents en un centre sociosanitari, concretament del Cedre, que tal com ha afegit són dues persones i sembla que es tractaria de casos lleus. Altres tres han donat un resultat negatiu però el titular de Salut s'ha mostrat "preocupat" per aquesta circumstància tenint en compte que es tracta de població de risc. El focus d'infecció, ha manifestat, pot haver estat personal sanitari arran de l'afectació a infermeres que hi va haver fa uns dies. En aquest sentit, el titular de Salut ha posat en relleu que el que preocupa "és que hi pugui haver més casos" i ha recordat que precisament per aquest motiu es van prendre diferents mesures en relació amb les residències de la gent gran, com per exemple restringir les visites.

Quant als casos de persones que estan pendents de diagnòstic, cal destacar que són 39, set dels quals personal sanitari. Entre aquestes persones hi ha una que està a la unitat de cures intensives amb un quadre pneumònic; la resta de persones es troben a casa seva.

El titular de Salut ha assenyalat que si bé la notícia "dolenta" era la infecció a una instal·lació sociosanitària "la bona és que en tots els pacients es pot fer una traçabilitat" del focus on s'han pogut infectar. Per tant, ha detallat que són el grup que es va infectar arran de l'atenció a l'home que va patir l'atac de cor a pistes; persones que han viatjat a llocs on hi havia situacions d'alerta per Covid-19 i altres que es van infectar en un establiment esportiu on es va fer una competició "en què van participar persones d'altres països".

Advertiment a les empreses que acomiadin treballadors

A banda d'actualitzar les dades sobre l'impacte de la malaltia, en la roda de premsa que s'ha ofert el ministre portaveu, Eric Jover, ha valorat l'impacte de les mesures que s'estan prenent. En primer lloc ha volgut llençar "un advertiment a aquelles empreses que acomiadin treballadors abans que el pla d'ajudes estiguin en marxa" i els ha remarcat que si ho fan no podran acollir-se a moltes de les ajudes que se'n derivaran, la qual cosa, ha afegit, serà un "càstig notori". En aquest sentit ha apel·lat "a la responsabilitat" d'aquestes empreses tenint en compte que els treballadors són "la baula més feble" de la cadena. També ha manifestat que s'han dut a terme dues inspeccions que poden acabar en sanció a dos negocis que no estaven procedint segons el que ha decretat l'executiu. D'aquesta manera, n'hi havia un que en lloc d'estar de guàrdia funcionava amb plena obertura i un altre en què hi ha un suposat preu abusiu de material sanitari. En aquest sentit, Jover ha recordat que ja hi ha una quinze d'expedients que s'estan tramitant i que el Govern serà "rigorós" en què es compleixi amb el que està establert.

Pel que fa a les restriccions de mobilitat imposades per altres països, Jover ha explicat que França ja ha sancionat residents o nacionals andorrans que circulaven pel país sense la documentació justificativa. En aquest sentit, ha recordat que cal que aquells que s'hagin de desplaçar ho consultin amb els consolats. També ha destacat que el Govern treballa per ajudar aquelles persones nacionals o residents que es trobin a l'exterior perquè puguin retornar al Principat.

Davallada de la mobilitat

Les mesures restrictives que s'estan aplicant estan tenint un impacte en la mobilitat i, en aquest sentit, el portaveu del Govern ha destacat que la mobilitat interna ha davallat un 70% respecte d'un dia similar de l'any passat. Pel que fa a les fronteres, a l'espanyola el descens és del 92% i a la francesa, del 87%. Tot i aquestes davallades, Jover ha manifestat que cal que es faci "un pas més en la mobilitat interna". "És un primer bon símptoma però no podem relaxar-nos; hem de ser cada vegada més estrictes", ha manifestat, reiterant la crida a què s'evitin al màxim els desplaçaments.

Pel que fa a la Inspecció Tècnica de Vehicles, ha anunciat que les reinspeccions es posposen per un període de quinze dies posteriors a la data en què es reprengui l'activitat i pel que fa a aquells vehicles als quals els caduca aquest mes de març, tindran fins al 15 de maig per passar-la sense recàrrec.

Quant a les ajudes perquè els estudiants puguin seguir telemàticament les tasques pedagògiques, hi ha hagut més de 80 sol·licituds d' ajudes i s'han distribuït 30 tauletes. A l'últim, cal destacar que el telèfon 188 ha rebut 1.378 trucades aquest dimecres, amb la qual cosa el total supera ja les 5.900.