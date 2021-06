Vuit entitats es beneficien dels SMS Socials d'Andorra Telecom

Andorra la VellaAndorra Telecom ha tancat la convocatòria de l'SMS Social amb l'adjudicació de números de telèfon curts a vuit entitats solidàries del país, que estaran habilitats des d'aquest divendres i fins al mes de juny del 2022. La parapública recupera enguany la quarta edició d'una iniciativa que durant el 2020 no es va poder celebrar a causa de la pandèmia, ja que es van dedicar tots els esforços a promocionar l'SMS Solidari a través del número 828 per sufragar part de les despeses derivades de la Covid-19.

Segons ha explicat la responsable d'RSC de la companyia, Inés Martí, l'objectiu d'aquesta iniciativa és col·laborar amb el finançament dels projectes de les entitats socials del país, però també representa "una oportunitat per poder donar a conèixer la seva feina que, de vegades, queda oculta per gran part de la ciutadania". Els diners recaptats per cada missatge, que tindrà un cost d'un euro en tots els casos, es destinaran íntegrament i sense cap despesa associada a "projectes molt diversos i concrets".

Així doncs, les entitats que s'han interessat per aquest canal de finançament són l'associació pel Tractament de Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius (Trana-EM), a la qual se li pot donar suport enviant un missatge amb la paraula 'trana' al 601; Cooperand, amb la paraula 'cooperand' al 602; la Fundació Privada Tutelar, amb la paraula 'fpta' al 603; la Creu Roja Andorrana, amb la paraula 'creuroja' al 604; l'associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA), amb la paraula 'amma' al 605; l'associació GosSOS, amb la paraula 'gossos' al 607; Aigua de Coco, amb la paraula 'coco' al 608, i l'associació de Cooperació pel Desenvolupament Local (CDL), amb la paraula 'cdl' al 609. En aquest sentit, cal destacar que el número 606 està dedicat en exclusiva a l'Unicef.

Projectes de les entitats

Tal com ha explicat la vocal de Trana-EM, Regina Pastor, els beneficis recaptats es destinaran al projecte 'Acompanyament emocional en el diagnòstic d'esclerosi múltiple i altres afeccions neuromotrius', un treball dirigit a totes les persones diagnosticades d'esclerosi múltiple o altres afeccions en el seu estadi de diagnosi inicial o un brot de la malaltia. Es tracta de cobrir una mancança estructural del país del suport psicològic a malalties incurables i degeneratives. El projecte preveu, en inici, poder donar suport a 10 persones.

Cooperand vol treballar sobre 'Un llibre, un futur', un projecte de transmissió de valors als joves del país. Des de fa anys l'entitat desenvolupa activitats diverses, xerrades, audiovisuals i mercats d'artesania, que compten amb la presència de joves voluntaris amb l'objectiu de conscienciar als alumnes d'escoles del país amb les seves experiències vitals en primera persona sobre el món que hi ha més enllà de les nostres fronteres.

La Fundació Privada Tutelar posarà el focus en el projecte 'Acompanya'm', un programa que té com a finalitat garantir l'accés als serveis pel benestar psicosocial de les persones acompanyades per la fundació amb la finalitat de proporcionar una atenció global i integral als afectats per tal de millorar els aspectes de salut, social i familiars dels usuaris. Entre les activitats previstes hi ha un taller de risoteràpia, un taller de sexualitat, taller de memòria i altres activitats com sortides al cinema o visita als museus.

Des de la Creu Roja Andorra se seguirà treballant al tomb de la botiga solidària, un servei adreçat a donar continuïtat als diferents recursos que l'entitat ha executat en els darrers mesos, fruit de la situació viscuda a conseqüència del confinament i l'evolució de la pandèmia. Segons ha explicat el membre del patronat de la Creu Roja, Joan Saurí, actualment són 320 les persones que atén la botiga, malgrat que de cara als mesos de setembre i octubre i amb la finalització dels ERTO, s'espera un nou repunt de persones que hagin d'acudir a aquest servei.

Per la seva banda, GosSOS, amb les ajudes rebudes a través de l'SMS Social, ajudarà a les famílies amb pocs recursos econòmics a cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació i serveis veterinaris dels seus gossos.

L'AMMA finançarà el projecte d'il·luminació de la Casa de la Vall amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries que es va celebrar el 29 de febrer. Amb aquest esforç d'AMMA, Andorra se suma a una iniciativa mundial i se'l registra com a país que dona suport i visibilitat a les malalties minoritàries i se l'inclou dins de la llista de participants. Aquesta acció busca, a més, sensibilitzar i conscienciar a les institucions públiques i la societat d'aquestes malalties.

Pel que fa a Aigua de Coco, destinarà els beneficis al projecte de lluita contra la mortalitat infantil a través de la reducció de la malnutrició infantil al sud de Madagascar. Els objectius del projecte són posar en marxa tractaments i seguiments nutricionals; crear un cens nutricional per a l'avaluació comparativa de l'estat de salut dels menors i sensibilitzar i conscienciar a la població sobre les malalties causants de la malnutrició més freqüents i de les mesures de prevenció.

Finalment, CDL finançarà el projecte 'Roses sostenibles i solidàries', amb l'objectiu de recaptar fons pels projectes que estan desenvolupant a Burkina Faso i Andorra. L'associació desenvolupa projectes educatius col·laborant sempre amb les autoritats locals i lluita perquè cada persona a cada lloc pugui viure amb els seus propis recursos i desenvolupant les seves habilitats.