Wall Street Wolverine afirma que Andorra fa un millor ús dels impostos que Espanya

Andorra la VellaAvui, a l’emissora nacional andorrana RTVA (Radio Televisión de Andorra), s’ha dut a terme una entrevista amb el Creador de Contingut conegut com Wall Street Wolverine, reconegut per la seva visió conservadora en temes polítics. L’entrevista s’ha realitzat en el marc del programa ‘Avui serà un bon dia’, on ha compartit les seves opinions sobre la fiscalitat d’Andorra i els seus avantatges en comparació amb el seu país d’origen, Espanya.

Wall Street Wolverine ha destacat les atractives oportunitats fiscals que ofereix Andorra, subratllant les diferències significatives amb el sistema tributari espanyol. Ha explicat com la fiscalitat andorrana pot ser un factor decisiu per a aquells que busquen optar pel Principat com a residència fiscal.