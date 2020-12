Les xarxes aplaudeixen l'actuació de l'agent que dispara la Tàser

La gravació del succés d'aquest passat dilluns a Aixirivall, on un agent adverteix insistentment al mig del carrer un home que du un ganivet a la mà, i li acaba disparant perquè aquest no li fa cas, ha circulat aquest dijous per les xarxes i ha provocat una allau de comentaris. Tots ells a favor de l'agent que li genera un electroxoc amb una arma que provoca descàrregues elèctriques i que ha generat polèmica per l'ús que se'n fa. En el cas de la reducció del jove, hi ha pràcticament unanimitat en els comentaris que els usuaris que han visualitzat l'enregistrament deixen a les xarxes socials: “L'estava avisant i té el què es mereix”, “Ben fet i llàstima que aquestes coses passin a vegades a Andorra”, “Merescut”... i així una llarga llista d'elogis a l'actuació del policia que alguns adjectiven com a “impecable”, i en contra del jove arrestat, de qui diuen que “s'ho guanya”.



Però l'ús d'aquestes armes no està exempt de polèmica. L'ONG Amnistia Internacional adverteix que l'ús d'aquest tipus d'armes que generen electroxocs "segueix sent motiu d'alerta per a la seguretat i suscita un seguit de preocupacions en matèria de protecció dels drets humans". "És evident que les armes tipus Tàser són menys letals o perjudicials que les armes de foc. No obstant això, aquest tipus d'armament té una sèrie de conseqüències que poden afectar fins i tot a la vida de les persones”, diuen des de l'ONG, perquè “poden generar danys cerebrals”.