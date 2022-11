Andorra la VellaLa situació dels temporers enguany està cada cop més al límit. Un usuari ha compartit en les xarxes una conversa d'un grup de Facebook entre diversos temporers parlant de quan arribaran al Principat i com fer-s'ho per compartir pis. Proposen unir-se entre ells per no ser estafats per aquells que cobren 30 euros per nit per dormir a un sofà cama.

Pel que sembla pels grups de Facebook. Encara faltan moltisims temporers per arribar. No se com ho farem... pic.twitter.com/0RXMSDJWsQ — Andorra Twits 🇦🇩 (@andorratwits) 11 de noviembre de 2022